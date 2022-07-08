بالفيديو: "عايز شاهي".. موقف طريف من حاج مصري في عرفات.. وهكذا تعامل معه شاب سعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفًا طريفًا وإنسانيًا في الوقت نفسه من مشعر عرفات لأحد الحجاج المصريين، يطلب الحصول على كوب شاهي بدلاً من المظلة، وما وجده من حسن تعامل من الشباب السعوديين المتطوعين لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.
وفي المقطع الطريف يحاول الشاب السعودي إعطاء الحاج مظلة حماية من الشمس، إلا أنه يطلب منه بطرافة وخفة دم المصريين المعهودة "شاهي".
ويدور حديث طريف بين الحاج والشاب، فيخبره الشاب السعودي بأن الجو حار، إلا أنه يرد بأن "الشاهي أحسن من المظلة"، وعلى الفور أحضر الشاب كوب شاهي للحاج المصري، كما أعطاه المظلة؛ لتقيه من لفحات الشمس اللاهبة.
ولقي المقطع تفاعلاً واسعاً خلال الساعات القليلة الماضية، وأشاد المغردون بكرم وحسن أخلاق الشباب والقائمين على شؤون وخدمات الحجيج، وما يعكسه من صورة طيبة للشعب السعودي ودماثة أخلاقه.