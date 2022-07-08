بالفيديو: "عايز شاهي".. موقف طريف من حاج مصري في عرفات.. وهكذا تعامل معه شاب سعودي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي موقفًا طريفًا وإنسانيًا في الوقت نفسه من مشعر عرفات لأحد الحجاج المصريين، يطلب الحصول على كوب شاهي بدلاً من المظلة، وما وجده من حسن تعامل من الشباب السعوديين المتطوعين لخدمة وراحة ضيوف الرحمن.