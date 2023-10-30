"اللهيبي" تدشن فعاليات ملتقى سفراء التقويم بـ"تعليم جدة"

وأضافت "اللهيبي" أن الملتقى جاء ليؤكد على أدوات التقويم الأصيل والبديل كالأنشطة الصفية والمهام الأدائية والمشروعات وغيرها التي تساعد على اكتشاف المواهب والقدرات حتى يشعر الطلاب بالمتعة في التعليم، مثمنة اهتمام ورعاية القيادة الحكيمة التي وضعت الإنسان في قمة أولوياتها، باعتباره أساس التنمية وغايتها وهدفها، ومن ذلك حرصها على ضمان دعم التعليم الجيد والاستثمار الحقيقي والأمثل في رأس المال البشري من خلال رفع جودة التعليم، وبما ينعكس على تنمية إبداعات الطلاب والطالبات ورعاية مواهبهم ليكونوا دافعين لعجلة التنمية في وطننا مستقبلاً.