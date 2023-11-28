أمير الباحة مهنئًا القيادة بفوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030": جاء بدعم واهتمام من ولي العهد

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض Expo 2030 في مدينة الرياض.
وقال إن هذا الحدث التاريخي العالمي الذي جاء بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - سيكون محط أنظار العالم حيث يستقطب ما يقارب 40 مليون زائر، ومشاركة 246 دولة بالعديد من المعارض لعرض ابتكاراتها الجديدة وإنجازاتها في المجالات المختلفة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على العالم.
وبيّن أمير الباحة أن ما تشهده المملكة من نهضة تنموية ومشروعات ضخمة وفق رؤية 2030 أسهمت في دعم استضافة معرض إكسبو الرياض 2030، والذي سيحقق بمشيئة الله التنمية المستدامة وإبراز تاريخ المملكة وحاضرها المشرق.
وأشاد باستضافة هذا الحدث العالمي الذي يُضاف إلى الكثير من الأحداث العالمية التي احتضنتها المملكة إلى جانب الأحداث العالمية التي ستستضيفها مستقبلاً في ظل دعم ورعاية القيادة الرشيدة أيدها الله.