أمير الباحة مهنئًا القيادة بفوز المملكة باستضافة معرض "إكسبو 2030": جاء بدعم واهتمام من ولي العهد

وقال إن هذا الحدث التاريخي العالمي الذي جاء بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - سيكون محط أنظار العالم حيث يستقطب ما يقارب 40 مليون زائر، ومشاركة 246 دولة بالعديد من المعارض لعرض ابتكاراتها الجديدة وإنجازاتها في المجالات المختلفة والتي سيكون لها الأثر الإيجابي على العالم.