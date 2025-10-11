وزارة السياحة تنظم معرض "أهلها" للتوظيف في القطاع السياحي بمكة المكرمة

وجرى خلال المعرض الذي أقيم في مكة المكرمة توفير أكثر من 2400 فرصة وظيفية في مجال السياحة، شملت العديد من الوظائف النوعية بالقطاع، كما تجاوز عدد الباحثين والباحثات عن الفرص الوظيفية في المعرض أكثر من 3300 باحث وباحثة، فيما شهد المعرض مشاركة واسعة من مرافق الضيافة والعلامات الفندقية العالمية في مدينة مكة المكرمة، التي تحتضن أكبر عدد من مرافق الضيافة المرخصة من قِبل وزارة السياحة في المملكة.