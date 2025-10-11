وزارة السياحة تنظم معرض "أهلها" للتوظيف في القطاع السياحي بمكة المكرمة

نظمت وزارة السياحة معرضًا للتوظيف في مكة المكرمة، وذلك في المرحلة الثانية من معارض "أهلها" للتوظيف في قطاع السياحة، التي تهدف إلى تمكين الكوادر الوطنية في الوظائف النوعية بالقطاع السياحي، وتجمع هذه المعارض الباحثين والباحثات عن عمل في مختلف التخصصات السياحية من أبناء وبنات المملكة مع منشآت القطاع السياحي التي تشمل مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها.
وجرى خلال المعرض الذي أقيم في مكة المكرمة توفير أكثر من 2400 فرصة وظيفية في مجال السياحة، شملت العديد من الوظائف النوعية بالقطاع، كما تجاوز عدد الباحثين والباحثات عن الفرص الوظيفية في المعرض أكثر من 3300 باحث وباحثة، فيما شهد المعرض مشاركة واسعة من مرافق الضيافة والعلامات الفندقية العالمية في مدينة مكة المكرمة، التي تحتضن أكبر عدد من مرافق الضيافة المرخصة من قِبل وزارة السياحة في المملكة.
ويأتي هذا المعرض ضمن معارض "أهلها" للتوظيف في القطاع السياحي التي تنظمها الوزارة في عدد من مناطق ومدن المملكة، في إطار جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بتعزيز نسب التوطين في القطاع السياحي بالمملكة، ورفع إسهامات الكفاءات السعودية في صناعة السياحة الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة قوية من الموارد البشرية المؤهلة.
وتُعَدُّ معارض "أهلها" للتوظيف في قطاع السياحة أحد المشاريع الإستراتيجية الداعمة لتوجهات الوزارة في تمكين الشباب والشابات السعوديين، حيث تهدف إلى توفير فرص نوعية بالتعاون مع عدد من منشآت القطاع السياحي بمختلف أنشطته وخدماته.
وتستهدف معارض التوظيف في قطاع السياحة، الباحثين والباحثات عن عمل في مختلف التخصصات السياحية، إضافة إلى منشآت القطاع السياحي الراغبة في استقطاب كفاءات وطنية مؤهلة, وتتيح الفرصة للتواصل المباشر بين الطرفين، مما يسهم في خلق فرص عمل نوعية ومستدامة للكوادر الوطنية، والإسهام في الارتقاء بالخدمات المقدمة من قِبل مرافق الضيافة والأنشطة السياحية للزوار والمعتمرين والحجاج.
يذكر أن وزارة السياحة نظمت، في المرحلة الأولى من معارض "أهلها" للتوظيف في قطاع السياحة، معرضين توظيفيين في مدينتي جدة والمدينة المنورة، تم خلالهما توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية للكوادر الوطنية في القطاع السياحي.