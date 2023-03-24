شاهد.. مشارك يؤدي التلاوة بالقراءة النجدية في ختام مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم
استمع الحضور في الحفل الختامي للمسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الرابعة والعشرين، بتلاوة أحد المشاركين بالقراءة النجدية التي نالت استحسان الجميع.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال افتتاح الحفل الختامي لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين في دورتها الرابعة والعشرين بحضور أمير منطقة الرياض ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعدد من أصحاب السعادة والفضيلة يوم الخميس وأقيم في فندق الرتز كارلتون.
وقرأ المتسابق التلاوة بالقراءة النجدية وهو من النماذج المضيئة للمشاركين في المسابقة المحلية حيث سعد الجميع ببراعته وأدائه المميز وإتقانه للقرآن العظيم حيث نالت استحسان وإعجاب الذين أشادوا بهذه القراءة التي كان يقرؤها أهل الرياض ولا زال الأحفاد يقرؤون بها لكونها قراءة هادئة لا تكلف ولا تشدد فيها.
يشار أن المسابقة المحلية أسدل ستارها أول أمس الخميس بتكريم الفائزين بجوائز نقدية تتجاوز ثلاثة ملايين ريال وشارك في التصفيات النهائية 105 متسابقين ومتسابقات تنافسوا على أفرع المسابقة الستة.
ويؤكد الوزير "آل الشيخ" دائماً على أئمة العاصمة الرياض بالقراءة النجدية في صلواتهم بمساجد الرياض، حيث يأتي توجيه الوزير سعياً منه على أن لا تندثر ولا تنسى هذه اللغة والتي تعوّد عليها الناس ويحبون سماعها.