شاهد.. مشارك يؤدي التلاوة بالقراءة النجدية في ختام مسابقة الملك سلمان للقرآن الكريم

وقرأ المتسابق التلاوة بالقراءة النجدية وهو من النماذج المضيئة للمشاركين في المسابقة المحلية حيث سعد الجميع ببراعته وأدائه المميز وإتقانه للقرآن العظيم حيث نالت استحسان وإعجاب الذين أشادوا بهذه القراءة التي كان يقرؤها أهل الرياض ولا زال الأحفاد يقرؤون بها لكونها قراءة هادئة لا تكلف ولا تشدد فيها.