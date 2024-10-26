"البيئة": انتشارُ زراعة أشجار الشيكو تنويعٌ لإنتاجية القطاع ودعم للتنمية المستدامة

وأوضحت الوزارة أن الشيكو إحدى أشجار السابوتا، وموطنها الأصلي أمريكا الوسطى، وهي شجرة مستديمة الخضرة متوسطة الحجم معمرة ومتوسطة الحجم، يصل ارتفاعها إلى "20" مترًا، وتدخل ثمارها في عدة صناعات مثل صناعة الألبان وحشو الأسنان؛ مما يعزّز من القيمة الاقتصادية لهذه الزراعة، مضيفة: أن الشجرة تتكيّف بشكل كبير مع الظروف البيئية في المملكة؛ حيث تنمو في المناطق الجافّة والحارة، وتتحمّل درجات حرارة منخفضة تصل إلى "-52" درجة مئوية.