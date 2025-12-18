بسبب الأمطار والظروف الجوية.. انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المنطقة الشرقية

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لمشتركيها المتأثرين بانقطاع الخدمة الكهربائية في عددٍ من أجزاء المنطقة الشرقية، موضحةً أن الانقطاع جاء نتيجة الظروف الجوية وهطول الأمطار التي شهدتها المنطقة، ما تسبب في حدوث عطل طارئ خارج عن الإرادة في الشبكة الكهربائية.
وأكدت الشركة أن فرقها الميدانية تباشر حاليًا معالجة الخلل وإعادة الخدمة للمشتركين، وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، وبما يضمن السلامة العامة.
ودعت الشركة المشتركين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر مركز خدمة المشتركين على الرقم (933)، أو من خلال تطبيق الكهرباء (ALKAHRABA)، مشيرةً إلى حرصها على إبقاء المشتركين على اطلاع بمستجدات الحالة عبر قنواتها الرسمية.
وثمّنت الشركة تفهّم المشتركين، مجددةً التزامها باستمرارية الخدمة ورفع موثوقية الشبكة الكهربائية.