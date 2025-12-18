بسبب الأمطار والظروف الجوية.. انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء من المنطقة الشرقية

قدّمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لمشتركيها المتأثرين بانقطاع الخدمة الكهربائية في عددٍ من أجزاء المنطقة الشرقية، موضحةً أن الانقطاع جاء نتيجة الظروف الجوية وهطول الأمطار التي شهدتها المنطقة، ما تسبب في حدوث عطل طارئ خارج عن الإرادة في الشبكة الكهربائية.