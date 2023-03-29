السياسة السعودية المتوازنة والوصول لقمة هرم ميزان القوى العالمية في المستقبل القريب

فالبعض يفسر ذلك بأن أمريكا تحاول أن تثبت للعالم أنها لا تزال على القمة بعد أن اهتزّت صورتها في السنوات الأخيرة بعد أزمات داخلية كثيرة؛ مثل: أزمة الهجوم على الكونجرس من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مما أعاد للأذهان ذكرى الحرب الأهلية الأمريكية بشكل مخيف، فضلًا عن الأزمات الأخيرة من ارتفاع في التضخم، وانهيار بعض البنوك الأمريكية، بالإضافة إلى الأزمات الخارجية؛ مثل: انسحابها من أفغانستان بشكل مهين بعد أن تكبّدت خسائر قُدّرت بتريليونات الدولارات، وفشلت أن تهزم طالبان، بل تسلمت طالبان الحكم، وكذلك أزمة الحرب الروسية- الأوكرانية الدائرة رحاها؛ حيث كانت تراهن أمريكا على انهيار روسيا اقتصاديًا وهزيمتها من قبل الناتو في الشهور الأولى للحرب، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وكذلك فشلها في إدارة أزمتها مع إيران، في وقت تم فيه إعلان الاتفاق على عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران برعاية الصين.