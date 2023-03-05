مختبر التخصّصي يحصل على جائزة التميُّز في الأداء للخدمات الصحية

حصل المختبر وبنك الدم بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، على "جائزة التميُّز في الأداء للخدمات الصحية المساندة"، التي تنظِّمها وزارة الصحة، لبرامج الجودة والاعتماد ومؤشرات الأداء بالمختبرات، وبنوك الدم، ومراكز الخدمات الطبية الشرعية بالمناطق والمحافظات الصحية، ضمن إحدى المنشآت الحائزة للجائزة على مستوى الوزارة.
وتعدُّ الجائزة نتاج النجاحات التي تحقَّقت ونفّذت في مجالات جودة وسلامة المرضى وفقًا لمعايير عالمية، والتي تهدف لإخراج نتائج الفحوصات المخبرية للمراجعين والمرضى بدقّة أكبر، وجودة عالية، يعتمد عليها وتساعد الكوادر الطبية في تقديم واجبها الصحي والطبي للمرضى، من خلال التشخيص الصحيح الذي ينعكس إيجابًا على الخطّة العلاجية، خاصة أن قسم المختبر وبنك الدم يخدم جميع الأقسام الطبية والمراكز التخصصية، كمركز الأورام، والغدد الصمّاء، والسكر، ومركز القلب، ومركز الكلى، ومركز السمنة، ومركز العيون، ومشروع زراعة الكلى.
وقال رئيس المختبر وبنك الدم أمين نظيف: إن "المختبر وبنك الدم قد حقّق إنجازات طبية وصحية متميزة رفيعة لمستوى الخدمات المخبرية المقدمة للمريض والمراجع؛ من خلال حصوله على اعتماد الكاب -الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض- وذلك لأربع مرات متتالية على مدار ثماني سنوات كأول منشأة صحية في الوزارة يتم اعتماد الكاب فيها، وهو أيضًا من ضمن 10 منشآت معتمدة من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض بالوزارة في شهادة الكاب، والتي تضاف إلى ما وصل له مستوى المختبر كأول مختبر آلي بوزارة الصحة، وأول وحدة بنك دم بالوزارة تعمل على أتمتة إجراءات بنك الدم إلكترونيًّا".
وأشار إلى أن "المختبر تحصّل على إعادة الاعتماد من هيئة التخصصات الصحية السعودية في برنامج زمالة علم الأمراض".
والجدير بالذكر أن المختبر يطبق نظامًا معتمدًا من "الجمعية الأمريكية لعلماء الأمراض" في متابعة وقياس أداء العاملين وفق أسس ومعايير الجودة والكفاءة والجدارة "Competency Assessment Program".
واختتم "النظيف" حديثه بالتأكيد على أن "المختبر أيضًا قيد تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي تفيد المراجعين والمرضى والموظفين والمنطقة بأكملها؛ لتحسين الأداء ومستوى العمل، تخصّ الجودة والسلامة، وأيضًا منها مشاريع إنشائية وإلكترونية حديثة".