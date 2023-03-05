مختبر التخصّصي يحصل على جائزة التميُّز في الأداء للخدمات الصحية

وتعدُّ الجائزة نتاج النجاحات التي تحقَّقت ونفّذت في مجالات جودة وسلامة المرضى وفقًا لمعايير عالمية، والتي تهدف لإخراج نتائج الفحوصات المخبرية للمراجعين والمرضى بدقّة أكبر، وجودة عالية، يعتمد عليها وتساعد الكوادر الطبية في تقديم واجبها الصحي والطبي للمرضى، من خلال التشخيص الصحيح الذي ينعكس إيجابًا على الخطّة العلاجية، خاصة أن قسم المختبر وبنك الدم يخدم جميع الأقسام الطبية والمراكز التخصصية، كمركز الأورام، والغدد الصمّاء، والسكر، ومركز القلب، ومركز الكلى، ومركز السمنة، ومركز العيون، ومشروع زراعة الكلى.