قدم تفسيراً للفروق.. "المسند": الشمس تغرب شرق وجنوب الرياض قبل شمالها!

وأضاف: عليه فالفرق نحو 3 دقائق بين الشمال والجنوب، وهذه الفروقات تختلف بين شهر وآخر؛ والسبب في ذلك أن اتجاه الخط الفاصل بين الليل والنهار أحياناً يشكل زاوية قائمة مع دوائر العرض، وأحياناً مائلاً باتجاه اليمين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى النهار أطول من الليل، كلما اتجهنا جنوباً في فصل الشتاء، والعكس صحيح في فصل الصيف، ومن هنا جاءت الفروقات بين الأشهر".