قدم تفسيراً للفروق.. "المسند": الشمس تغرب شرق وجنوب الرياض قبل شمالها!
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: إن الرياض باعتبارها مدينة مليونية على مساحة (85×70) كم، تغرب الشمس على حدها الشرقي والجنوبي قبل حدها الغربي والشمالي في مثل هذا الوقت من السنة "مايو".
وعن تفاصيل فرق التوقيت اليوم الموافق 18 مايو، أوضح "المسند"، أن "غروب الشمس وفقاً للحد الشرقي، ووسط الرياض عند الساعة 06:32، وغروب الشمس وفقاً للحد الغربي 06:33، وغروب الشمس وفقاً للحد الجنوبي 06:31، وغروب الشمس وفقاً للحد الشمالي 06:34".
وأضاف: عليه فالفرق نحو 3 دقائق بين الشمال والجنوب، وهذه الفروقات تختلف بين شهر وآخر؛ والسبب في ذلك أن اتجاه الخط الفاصل بين الليل والنهار أحياناً يشكل زاوية قائمة مع دوائر العرض، وأحياناً مائلاً باتجاه اليمين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى النهار أطول من الليل، كلما اتجهنا جنوباً في فصل الشتاء، والعكس صحيح في فصل الصيف، ومن هنا جاءت الفروقات بين الأشهر".