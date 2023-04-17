بالفيديو.. سيول "وادي الكحلة بتنومة" تجرف مركبةً ونجاة قائدها بأعجوبة

تَسببت سيول وادي "الكحلة" شرق تنومة عصر أمس، في جرف مركبة من طراز فورد يقودها شاب في العقد الرابع من العمر خلال سيره في الطريق المؤدي إلى قرية وادي ترج، وتَمَكن عدد من المواطنين الذين تَصادف وجودهم في المكان من استخراجه بواسطة "حبل إنقاذ".
وقال رئيس المجلس البلدي سابقًا سعيد القرش: إن الموقع من ضمن المواقع الحرجة جدًّا، التي سَبَق أن رصدتها الشركة المسؤولة عن إعداد دراسات مشاريع درء أخطار السيول بعسير. وكذلك مجموعة من تقارير الدفاع المدني بمحافظة تنومة قسم السلامة، تؤكد أن الموقع من ضمن المواقع التي تُشَكل خطورة أثناء هطول الأمطار.
وأضاف "القرش" أن الطريق يعتبر الشريان الحيوي الذي يربط قرى وادي ترج بمحافظة تنومة بالجامعات ومدارس التعليم العام (بنين وبنات).
وأكد أن عمر مطالبات الأهالي في معالجة الأمر، يتجاوز الـ35 عامًا ولكن دون جدوى؛ مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الحادث ليس الأول من نوعه في ذات المكان.
بدوره قال المواطن محمد بن عوضة خشعان: إن المكان يشكّل خطورة بالغة على الأرواح والممتلكات أثناء هطول الأمطار؛ مطالبًا المسؤولين وصناع القرار في محافظة تنومة بسرعة معالجة وضع الوادي بما يضمن سلامة عابري الطريق.