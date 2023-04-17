بالفيديو.. سيول "وادي الكحلة بتنومة" تجرف مركبةً ونجاة قائدها بأعجوبة

وقال رئيس المجلس البلدي سابقًا سعيد القرش: إن الموقع من ضمن المواقع الحرجة جدًّا، التي سَبَق أن رصدتها الشركة المسؤولة عن إعداد دراسات مشاريع درء أخطار السيول بعسير. وكذلك مجموعة من تقارير الدفاع المدني بمحافظة تنومة قسم السلامة، تؤكد أن الموقع من ضمن المواقع التي تُشَكل خطورة أثناء هطول الأمطار.