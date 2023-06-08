"آركو": الاعتداء على مبنى السفارة السعودية بالخرطوم انتهاك لكافة القوانين الدبلوماسية

أعربت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "أركو" عن إدانتها لتعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم وملحقياتها، وسكن الموظفين السعوديين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب بيد جماعات مسلحة.
وندّدت الأمانة العامة للمنظمة العربية في بيان صادر عنها بالاستهداف المتكرر للمباني الدبلوماسية وسكن الموظفين العاملين بالبعثات الدبلوماسية، مشدّدة على ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات.
وفيما يلي نص البيان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه: "إن تعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم وملحقياتها وسكن الموظفين السعوديين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب؛ بيد جماعات مسلحة؛ يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية التي تعد من أول المبادئ القانونية في القانون الدولي؛ وتؤكد على تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بحصانات وامتيازات تكفل لهم الحرية والاستقلال في القيام بالمهام المنوطة بهم دون تعرضهم لأي اعتداءات.
وأضاف البيان: "وما حصل من اعتداءات على مبنى السفارة السعودية؛ ومنزل سفير المملكة الأردنية الهاشمية؛ وسفارة مملكة البحرين ومقر سفيرها؛ ومقتل محمد الغزاوي، مساعد الملحق الإداري في السفارة المصرية بالخرطوم أثناء توجهه إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات إجلاء الرعايا المصريين من السودان؛ تعدّ اعتداءات سافرة ندينها بأشد العبارات؛ كونها انتهاكات لكافة القوانين الدبلوماسية؛ وتتنافى مع أبسط قواعد القانون الدولي والأعراف والمواثيق التي تحكم وتنظم العمل الدبلوماسي؛ وإذ تدين الأمانة العامة للمنظمة هذه الاعتداءات تؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتي تؤكد على ضرورة حماية مقار البعثات الدبلوماسية والمنشآت المدنية.
وختم البيان: إن الاعتداءات المتكررة على قطاعات الخدمات العامة للمواطنين السودانيين، ومنها الخدمات الصحية والإغاثية تعدُ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ونطالب بوقفها فورًا وفتح الممرات الآمنة لتقديم الغوث إلى الشعب السوداني في كل مكان في السودان المنكوب.