"آركو": الاعتداء على مبنى السفارة السعودية بالخرطوم انتهاك لكافة القوانين الدبلوماسية

وفيما يلي نص البيان الذي حصلت "سبق" على نسخة منه: "إن تعرض مبنى سفارة المملكة العربية السعودية بالخرطوم وملحقياتها وسكن الموظفين السعوديين التابعين لها وممتلكاتهم للتخريب؛ بيد جماعات مسلحة؛ يعد انتهاكاً للقوانين الدبلوماسية الدولية وقواعد الحصانة الدبلوماسية التي تعد من أول المبادئ القانونية في القانون الدولي؛ وتؤكد على تمتع المبعوثين الدبلوماسيين بحصانات وامتيازات تكفل لهم الحرية والاستقلال في القيام بالمهام المنوطة بهم دون تعرضهم لأي اعتداءات.