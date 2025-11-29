أكثر من 80 ألف زائر حتى اليوم السادس من كأس نادي الصقور 2025 بالشرقية

وتستقبل الفعاليات المصاحبة زوارها يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا حتى العاشرة مساءً، وتشمل: متحف شلايل، فعالية الدعو، ميدان الرماية، الحرف التراثية، العروض الأدائية، ومنطقة "صقار المستقبل" المخصصة للأطفال، وغيرها من التجارب المتنوعة