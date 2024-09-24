شاهد.. "سبق" ترصد فرحة الأطفال باليوم الوطني الـ 94 في الخرج

رصدت عدسة "سبق" فرحة الأطفال خلال تواجدهم في مواقع الاحتفاء باليوم الوطني الـ 94 في محافظة الخرج، وذلك بعددٍ من الصور الجميلة التي زاد من جمالها فرح وسرور الأطفال وبراءتهم بعد توشحهم اللون الأخضر، لون العز والفخر والانتماء، فرحًا بهذا اليوم الذي يُرسخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن، وتأكيدًا لأهمية هذه المناسبة الوطنية.
وشهدت الطرق والميادين داخل محافظة الخرج العديد من المركبات التي زينت مركباتها بالأعلام والعبارات الوطنية وبصور للملك سلمان، وصور لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.، يقودها مواطنون بصحبة أطفالهم متوشحين بشعارات الوطن، وحاملين راية التوحيد؛ للاحتفاء باليوم الوطني الـ 94، ومبادرة من ذويهم لغرس محبة الوطن وولاة الأمر في قلوب الأطفال؛ لتنمو مع الزمن عبر مراحل الوفاء والعطاء لوطننا الغالي الذي نحافظ على أمنه ومكتسباته، ونفديه بأرواحنا.
يذكر أن الجهات الأمنية ممثلة في شعبة مرور الخرج قد نجحت في تسيير الحركة المرورية داخل الطرق والميادين بالمحافظة، الأمر الذي أسهم في سلاسة الطرق التي ازدحمت بالأهالي الذين خرجوا للاحتفاء بهذه المناسبة الغالية علينا.