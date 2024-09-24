شاهد.. "سبق" ترصد فرحة الأطفال باليوم الوطني الـ 94 في الخرج

رصدت عدسة "سبق" فرحة الأطفال خلال تواجدهم في مواقع الاحتفاء باليوم الوطني الـ 94 في محافظة الخرج، وذلك بعددٍ من الصور الجميلة التي زاد من جمالها فرح وسرور الأطفال وبراءتهم بعد توشحهم اللون الأخضر، لون العز والفخر والانتماء، فرحًا بهذا اليوم الذي يُرسخ معاني الولاء والانتماء والارتباط بالوطن، وتأكيدًا لأهمية هذه المناسبة الوطنية.