سمو ولي العهد يستقبل بالمخيم الشتوي في العلا عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات وأعضاء اللجنة

استقبل اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي في العلا، عضو مجلس الشيوخ الأمريكي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ماين السيناتور أنغس كنغ، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس السيناتور جون كورنين، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك السيناتور كريستين غليبراند، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير السيناتور جون أوسوف، وعضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا السيناتور مارك كيلي.