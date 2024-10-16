"وقاء" ينفي وجود حالات نفوق جماعي للمواشي بأبو عريش.. و"سبق" ترد وتوضح

وكان عددٌ من مُربي الماشية في عددٍ من قرى محافظة أبو عريش بمنطقة جازان قد اشتكوا من حالات النفوق التي تشهدها مواشيهم منذ منتصف أغسطس الماضي، وقالوا لـ"سبق": إنه يتركّز بشكلٍ كبيرٍ في المواشي بعد ولادتها، فيما تختلف الأعراض، لكنها تبدأ في المجمل بعرجٍ، ثم هزالٍ وضعفٍ، وأخيراً النفوق.