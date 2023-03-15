وزير الطاقة ينبّه العالم لأهمية الاحتياطي الاستراتيجي وقت الطوارئ

وكشف حديث الأمير عبدالعزيز، بشكل غير مباشر، عن سر الاستثمارات التي ضخّتها المملكة خلال السنوات الأخيرة في مشاريع الطاقة؛ رغبةً في التوسع، لتأمين أكبر كميات من النفط في الأسواق العالمية، وتركزت هذه الاستثمارات بصورة استباقية في تعزيز قدرات المملكة الإنتاجية، بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027م، إيمانًا من المملكة بأن تأمين الطاقة للعالم، أمر لا بد منه، لدعم استقراره، واستدامة عجلة الإنتاج.