"الموارد البشرية" توقف وتسحب تراخيص 25 مكتب استقدام لمخالفاتهم النظامية

وأوضحت الوزارة، أن سحب التراخيص جاء لعدم إعادة هذه المكاتب مبالغ العملاء المستحقين للتعويض، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضاً دفع تكاليف الاستقدام خارج منصة مساند.