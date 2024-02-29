"الموارد البشرية" توقف وتسحب تراخيص 25 مكتب استقدام لمخالفاتهم النظامية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية، سحب تراخيص 21 مكتب استقدام عمالة منزلية؛ لعدم التزامهم بقواعد ممارسة الاستقدام، وإيقاف 4 من مكاتب الاستقدام؛ لمخالفة الأنظمة واللوائح.
وأوضحت الوزارة، أن سحب التراخيص جاء لعدم إعادة هذه المكاتب مبالغ العملاء المستحقين للتعويض، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضاً دفع تكاليف الاستقدام خارج منصة مساند.
كما جاء إيقاف 4 مكاتب استقدام بسبب تأخرهم في وصول العمالة المتعاقد عليها، وعدم امتثالهم لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.