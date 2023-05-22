اختتام أعمال اللجنة السعودية- السريلانكية باتفاق على تعزيز التعاون في عدة قطاعات

اختتمت بالرياض، اليوم، أعمال اللجنة السعودية- السريلانكية المشتركة في دورتها الأولى، حيث رأس الجانب السعودي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في حين رأس الجانبَ السريلانكي وزير الدولة للشؤون الخارجية تاراكا بالاسوريا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سريلانكا خالد القحطاني، والسفير السريلانكي لدى المملكة بكير محيي الدين أمزا؛ بمشاركة عدد من المسؤولين بالجهات الحكومية ورجال الأعمال من الجانبين.