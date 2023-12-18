"الخريف" يبحث التعاون الاستراتيجي مع المنظمة اليابانية للمعادن وأمن الطاقة

وبحث "الخريف" خلال اللقاء التعاون الاستراتيجي مع المنظمة لتوفير إمدادات الموارد المعدنية للصناعة اليابانية، في إطار ما تملكه المملكة من ثروة معدنية ضخمة تضم عشرات المعادن المهمة للعديد من الصناعات المتقدمة، وامتلاكها كل الميزات التنافسية لتصبح مركزاً لإنتاج المعادن.