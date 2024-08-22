الطائف.. "بلدية رنية" تطرح 11 فرصة استثمارية لمجمعات طبية وتجارية وتعليمية

طرحت بلدية محافظة رنية بأمانة الطائف، 11 فرصة استثمارية في منافسة عامة، على بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص".
وتمتد مدة عقود هذه الفرص إلى 25 عامًا، ويمكن للراغبين في الاستثمار الاطلاعُ على تفاصيل كل فرصة، والشروط المطلوبة لها، وكيفية تقديم العروض والعطاءات خلال المدة المحددة لكل فرصة.
وشملت الفرص الاستثمارية المطروحة: إنشاء مجمعات عيادات طبية، ومدارس أهلية، ومحطات وقود، وتشغيل لوحات دعائية إلكترونية، وتشغيل مجمعات تجارية ومحلات.
وتضمنت فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع عيادات طبية بالجدر الشرقي على طريق الملك عبدالله: (الأنشطة الصحية، والخدمات الطبية، ومركز طبي) بمساحة 2500 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مدارس اهلية بالجدر الشرقي على طريق الملك عبدالله: (الأنشطة التعليمية، وخدمات تعليمية أخرى ومدرسة) بمساحة 10000 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بمخطط التنمية مدخل رنية الشمالي: (الأنشطة التجارية، محطة وقود وملحقاتها، محطة محروقات، فئة أ)، بمساحة 25767 م2، وفرصة ترميم وتشغيل وصيانة لوحات دعائية إلكترونية، وأنشطة الخدمات العامة، وأنشطة وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، وإعلانًا إلكترونيًّا، في رنية بمساحة 40 م2، وفرصة ترميم وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بمركز العويلة: (الأنشطة التجارية، محلات تجارية، مجمع تجاري) بمساحة 3600 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة كافيه على طريق الأمير سلطان: (الأنشطة التجارية، منشآت تقديم الغذاء، مقهى) في المخطط الشمالي، بمساحة 1600 م2.
وشملت الفرص المطروحة فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة لوحات دعائية داخل محافظة رنية : (أنشطة الخدمات العامة، أنشطة وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، إعلان ميجا كوم) بمساحة 40 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بمخطط الإسكان 3: (الأنشطة التجارية، محلات تجارية، مجمعًا تجاريًّا)، بمساحة 162 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بمخطط الإسكان 2: (الأنشطة التجارية، محلات تجارية، مجمعًا تجاريًّا) بمساحة 64 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة محلات تجارية بمخطط الاسكان 1: (الأنشطة التجارية، محلات تجارية، مجمعًا تجاريًّا) بمساحة 64 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة سوق تجاري سوق السبت: (الأنشطة التجارية، محلات تجارية، مجمعًا تجاريًّا) بمساحة 10000 م2.