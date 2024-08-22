الطائف.. "بلدية رنية" تطرح 11 فرصة استثمارية لمجمعات طبية وتجارية وتعليمية

وتضمنت فرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مجمع عيادات طبية بالجدر الشرقي على طريق الملك عبدالله: (الأنشطة الصحية، والخدمات الطبية، ومركز طبي) بمساحة 2500 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة مدارس اهلية بالجدر الشرقي على طريق الملك عبدالله: (الأنشطة التعليمية، وخدمات تعليمية أخرى ومدرسة) بمساحة 10000 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود بمخطط التنمية مدخل رنية الشمالي: (الأنشطة التجارية، محطة وقود وملحقاتها، محطة محروقات، فئة أ)، بمساحة 25767 م2، وفرصة ترميم وتشغيل وصيانة لوحات دعائية إلكترونية، وأنشطة الخدمات العامة، وأنشطة وخدمات الدعاية والإعلان والتسويق، وإعلانًا إلكترونيًّا، في رنية بمساحة 40 م2، وفرصة ترميم وتشغيل وصيانة مجمع تجاري بمركز العويلة: (الأنشطة التجارية، محلات تجارية، مجمع تجاري) بمساحة 3600 م2، وفرصة إنشاء وتشغيل وصيانة كافيه على طريق الأمير سلطان: (الأنشطة التجارية، منشآت تقديم الغذاء، مقهى) في المخطط الشمالي، بمساحة 1600 م2.