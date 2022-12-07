"التأمينات الاجتماعية": هذه أبرز الملاحظات المرصودة عقب 9500 زيارة رقابية للمنشآت

وعن أبرز الملاحظات المرصودة، ذكرت المؤسسة أن أبرز ملاحظتين تم رصدها من قبل فرق الالتزام التأميني خلال الفترة هي عدم الإفصاح عن تسجيل المشتركين السعوديين على الرغم من مباشرتهم العمل، وعدم الإبلاغ عن الإصابات المهنية في مواعيدها النظامية.