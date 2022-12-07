"التأمينات الاجتماعية": هذه أبرز الملاحظات المرصودة عقب 9500 زيارة رقابية للمنشآت

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قيامها وعبر فرق الالتزام التأميني والرقابة بأكثر من 9500 زيارة للعملاء من أصحاب العمل والمنشآت خلال شهر نوفمبر 2022م.
تأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة الرقابية حول التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية لضمان حقوق المشتركين في النظام، والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.
وفي السياق ذاته، أوضحت "التأمينات الاجتماعية" أنه وخلال ذات الفترة قامت بأكثر من 3600 زيارة توعوية للمنشآت وأصحاب العمل، تهدف لنشر الوعي حول نظام التأمينات الاجتماعية وتعريف أصحاب العمل بمنافع النظام وأبرز المخالفات وطرق تلافيها.
وأشارت إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى التوعية بمعايير السلامة والصحة المهنية في بيئات العمل، كما بينت المؤسسة أنه تم تقديم الدعم لـ 558 منشأة صغيرة ومتوسطة في مجال السلامة والصحة المهنية خلال شهر نوفمبر الماضي.
وعن أبرز الملاحظات المرصودة، ذكرت المؤسسة أن أبرز ملاحظتين تم رصدها من قبل فرق الالتزام التأميني خلال الفترة هي عدم الإفصاح عن تسجيل المشتركين السعوديين على الرغم من مباشرتهم العمل، وعدم الإبلاغ عن الإصابات المهنية في مواعيدها النظامية.
وأكدت التأمينات الاجتماعية على أصحاب العمل بالتعاون في الإفصاح عن المشتركين حال عودتهم للعمل الخاضع للنظام بعد حصولهم على معاش التقاعد المبكر.
وشهد شهر نوفمبر عقد أكثر من 30 ورشة خارجية لأصحاب العمل والمشتركين لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن كافة استفساراتهم والاستماع لملاحظاتهم لتطوير الإجراءات وتسهيلها.
يُذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وانطلاقًا من مسؤوليتها بالالتزام والوقاية التأمينية والسلامة والصحة المهنية تولي جانب التوعية عناية خاصة من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لكل العملاء من مشتركين وأصحاب عمل لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية، كما تهتم المؤسسة بتعزيز جانب السلامة والصحة المهنية لخلق بيئة عمل آمنة تهدف لسلامة المشتركين.