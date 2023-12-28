عشاق المنافسة والتراث يجدون غايتهم في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

وأشاد بتنظيم وترتيب النسخة الثامنة الحالية من المهرجان، قائلًا: حضرت 4 نسخ من المهرجان؛ النسختين الأولى والثانية، ثم النسختين الأخيرتين السابعة والثامنة، والتطور ملحوظ وكبير في كل نسخة عن سابقاتها "، مشيرًا إلى أن البنية التحتية لمناطق المهرجان متكاملة، ومبهرة جدًا، وتميزت في هذه النسخة بحسن التنظيم وتوزيع وتسوير المناطق والطرق واللوحات الإرشادية، وتوفر جميع الخدمات الأساسية من مطاعم وسكن ومرافق عامة، تساعد الحضور من ملاك وجمهور على الاستمتاع بقضاء أوقاتهم في المهرجان.