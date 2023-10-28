"برجيل القابضة" تستعرض قدرات الرعاية المعقدة وخططها الاستثمارية في ملتقى الصحة العالمي في الرياض

تشارك شركةُ "برجيل القابضة"، إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ملتقى الصحة العالمي الذي سيقام في المملكة العربية السعودية في الرياض ويستمرّ لمدة 3 أيام من 29 - 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من "300" شركة عارضة من الشركات العالمية والإقليمية والمحلية من "29" دولة، تحت شعار "الاستثمار في الغد". وتهدف "برجيل" من مشاركتها إلى استعراض خططها الاستثمارية وأهم إنجازاتها في مجال الرعاية الطبية والمعقدة.
وتأتي المشاركة في ملتقى الصحة العالمي في الوقت الذي أطلقت فيه شركة "برجيل القابضة" مؤخرًا مراكزَ "فيزيوثيرابيا"، وهي أول مراكز متقدمة من نوعها للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية، والتي من المقرّر أن تصبح أكبر شبكة من نوعها في المملكة، وسيقدم جناح برجيل رقم "H4 E50" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، نظرةً على خططها المستقبلية في المملكة العربية السعودية.
وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تُظهر المجموعة التزامها بالاستثمار في المملكة من خلال تعزيز النظام الصحي وتنمية المجتمع المحلي، وستحدّد ركيزة الحملة "استثمر في..." جهود المجموعة في عدة مجالات، بما في ذلك التكنولوجيا والمجتمع والاستدامة والعلاجات والأبحاث، وغيرها.
وستعرض "برجيل القابضة" خلال هذا الحدث أيضًا، إمكاناتها المتطورة في مجال الرعاية المعقدة التي تلبّي احتياجات المنطقة على نطاق واسع، وستقدم مدينة برجيل الطبية علاجات للحالات المعقدة، والتي تلبّي احتياجات المرضى من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية.
وتشمل خدماتُ الرعاية الرباعية التي تقدّمها مدينة برجيل الطبية، طبَّ الجنين والأم، والرعاية النسائية المعقدة، والعلاجات المتقدمة لجراحة العظام وأمراض القلب والأوعية الدموية، والرعاية الشاملة للسرطان، بما في ذلك الأشعة العلاجية الكاملة للجسم، ومختبر علم الوراثة المزود بتقنيات تسلسل الجينوم الكامل، وتسلسل الإكسوم الكامل، واختبار لوحة الجينات.
وتشتهر مدينة برجيل الطبية بتقنياتها الرائدة في طبّ الأجنّة، بما في ذلك إصلاح السنسنة المشقوقة "إصلاح العمود الفقري لجنين داخل الرحم"، والتدخلات المتطورة في أمراض النساء لحالات مثل التهاب بطانة الرحم، كما تمتلك المدينة مهارات استثنائية في جراحة العظام والتشوهات الخلقية والتنموية المعقّدة لدى الأطفال والبالغين.
ووفقًا للسيد عبد المحسن العشري الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة برجيل القابضة: فإن ملتقى الصحة العالمي يؤكّد على توافق المجموعة مع أهداف الرعاية الصحية الوطنية. وأضاف: "يسعدنا المشاركة في ملتقى الصحة العالمي المرموق في الرياض، ونحن ملتزمون بشدة بالاستثمار في المجالات الرئيسية لإحداث ثورة في مشهد الرعاية الصحية وتحسين النتائج، ونحن نؤكّد على أنه من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية، فإننا نستثمر في مستقبلنا".
وأطلقت "برجيل القابضة" في الأسبوع الماضي مراكزَ "فيزيوثيرابيا"؛ وهي بمثابة علامة فارقة في استراتيجية التوسع الدولي لبرجيل القابضة، وهو مشروع مشترك مع شركة "لجام للرياضة"، لتقدم نموذجًا فريدًا للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية؛ ليكمل بذلك الجهود الرامية إلى انضمام المملكة العربية السعودية إلى شبكة الصحة العالمية "التمرين هو الدواء"، وهي مبادرة صحية عالمية تديرها الكلية الأمريكية للطب الرياضي.
في أغسطس 2022 أعلنت شركة "برجيل القابضة" عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية؛ حيث ستشهد الاتفاقيةُ قيامَ المجموعة باستثمار ما يصل إلى مليار دولار أمريكي في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030، وستستكشف المجموعةُ العديدَ من خيارات النفقات الرأسمالية الخفيفة لتوسيع وجودها في المملكة من خلال المشاريع المشتركة وخدمات العمليات والإدارة.