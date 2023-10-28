"برجيل القابضة" تستعرض قدرات الرعاية المعقدة وخططها الاستثمارية في ملتقى الصحة العالمي في الرياض

وتأتي المشاركة في ملتقى الصحة العالمي في الوقت الذي أطلقت فيه شركة "برجيل القابضة" مؤخرًا مراكزَ "فيزيوثيرابيا"، وهي أول مراكز متقدمة من نوعها للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية، والتي من المقرّر أن تصبح أكبر شبكة من نوعها في المملكة، وسيقدم جناح برجيل رقم "H4 E50" في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، نظرةً على خططها المستقبلية في المملكة العربية السعودية.