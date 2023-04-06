هيئة حقوق الإنسان ترحب بقرار مكافحة التعصب الديني

وبيّنت الهيئة أن القرار اشتمل في ديباجته وفقراته العاملة على عدد من الحقائق التي ينبغي ترجمتها إلى أفعال على أرض الواقع، ومن أبرزها تقويض الكراهية الدينية لروح التسامح، وأن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره لا ينبغي ربطه بأي دين، وأهمية احترام التنوع الديني والثقافي والحوار بين أتباع الأديان والثقافات.