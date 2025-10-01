لجنة الرقابة الوزارية المشتركة تجدد التزامها بضبط سوق النفط خلال اجتماعها الـ62

عُقد اليوم الاجتماع الثاني والستون للجنة الرقابة الوزارية المشتركة عبر الاتصال المرئي، استعرضت خلاله اللجنة بيانات إنتاج البترول الخام لشهري يوليو وأغسطس 2025م، ونوهت بالتزام الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون.
وجددت اللجنة تأكيد الأهمية البالغة لتحقيق الالتزام الكامل والتعويض، كما راجعت جداول التعويض المحدثة.
كما أكدت اللجنة استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج التي اتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م، وبتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية التي أعلنت عنها بعض الدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، وفقًا لما اتفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الرقابة الوزارية المشتركة الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.
وتحتفظ لجنة الرقابة الوزارية المشتركة بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة المشاركة من خارجها، استنادًا إلى ما اتُّفق عليه خلال الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة المشاركة من خارجها، الذي عُقد في 5 ديسمبر 2024م.
وقد تقرر عقد الاجتماع القادم للجنة الرقابة الوزارية المشتركة (الاجتماع الثالث والستون) في 30 نوفمبر 2025م.