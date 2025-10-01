لجنة الرقابة الوزارية المشتركة تجدد التزامها بضبط سوق النفط خلال اجتماعها الـ62

كما أكدت اللجنة استمرارها في مراقبة مدى الالتزام بتعديلات الإنتاج التي اتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، الذي عُقد في 5 ديسمبر من عام 2024م، وبتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية التي أعلنت عنها بعض الدول الأعضاء في المنظمة والدول المنتجة من خارجها المشاركة في إعلان التعاون، وفقًا لما اتفق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الرقابة الوزارية المشتركة الذي عُقد في 1 فبراير من عام 2024م.