أبرزها رخصة المستثمر الأجنبي.. "التجارة" تُوَضح شروط تأسيس الشركات

واشترطت "التجارة" لتأسيس الشركة؛ ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وفي حال كان قاصرًا يتم إرفاق صك الولاية "إذا كان الولي غير الأب"، بالإضافة إلى ضرورة ألا يكون الشركاء في تأسيس الشركة موظفين حكوميين.