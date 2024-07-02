أبرزها رخصة المستثمر الأجنبي.. "التجارة" تُوَضح شروط تأسيس الشركات

أوضحت وزارة التجارة، الشروط الواجب توافرها لتأسيس الشركات، والتي تتعلق بعمر المؤسس والشركاء من الموظفين الحكوميين والأجانب وحالة السجل التجاري.
واشترطت "التجارة" لتأسيس الشركة؛ ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، وفي حال كان قاصرًا يتم إرفاق صك الولاية "إذا كان الولي غير الأب"، بالإضافة إلى ضرورة ألا يكون الشركاء في تأسيس الشركة موظفين حكوميين.
وأضافت: في حال كان أحد الشركاء شريكًا اعتباريًّا "غير طبيعي"؛ فيجب أن يكون السجل التجاري غير مشطوب وغير منتهٍ، وفي حال الشريك الأجنبي يجب أن تتوفر رخصة استثمار صادرة من وزارة الاستثمار.
وتابعت "التجارة" أنه في حالة كانت صفة الشركة مهنية؛ يتم التحقق من توافر رخصة مهنية سارية، وألا تقل نسبة الشريك السعودي عن 25% من رأس مال الشركة المهنية في حال كانت الشراكة مختلطة، ولا تقل نسبة الشركاء المرخصين عن 70%.
وفي الحالة الثانية إن كانت الشركة مساهمة؛ اشترطت الوزارة ألا يقل رأس المال المصدر عن 500 ألف ريال، ولا يقل رأس المال المدفوع عن الربع، ولا توجد شروط على رأس المال إذا كانت الشركة مساهمة مبسطة.