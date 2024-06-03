أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة لطلبة كليات عنيزة

من جهته بيّن رئيس مجالس الأمناء الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، الدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به التعليم الأهلي من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم العلم والتعليم؛ معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على رعايته للحفل؛ مؤكدًا أن هذا الحفل سيبقى عالقًا في أذهان كل خريج تَشَرف بلقاء سموه الكريم ووقف أمامه ورفع التحية تقديرًا وعرفانًا له في هذا المساء المبارك، وأوصاهم بأن يكونوا خير سفراء للكليات، وعليهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، والأمانة في القول والعمل.