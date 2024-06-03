أمير القصيم يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة لطلبة كليات عنيزة

رعى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يوم أمس، حفل تخريج طلبة كليات عنيزة لعام 1445هـ، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالله الصقر، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم، ووكيل محافظة عنيزة سعد السليم، ورئيس مجالس الأمناء الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، ومؤسسي وأمناء وعمداء الكليات ورؤساء وعدد من المسؤولين بالمنطقة.
وقال أمير القصيم بعد رعايته للحفل: أبارك لأبنائنا الخريجين وبناتنا الخريجات في كليات عنيزة الأهلية، ونفتخر بهم جميعًا، ونسأل الله لهم التوفيق لخدمة الدين ثم المليك والوطن لمستقبل زاهر يخدم مستهدفات رؤية السعودية 2030؛ مشيدًا بمخرجات التعليم وما تتميز به كليات عنيزة من جودة التعليم وجهود مجلس الأمناء وإدارة الكليات في تطوير العملية التعليمية وتنوع التخصصات العلمية بما يتوافق مع سوق العمل.
وشهد الأميرُ الحفلَ الخطابي المُعَد بهذه المناسبة، تخلله مسيرة الخريجين الذين يبلغ عددهم ٤٦٢، يمثلون ١٤ تخصصًا من أقسام الكلية، تلا ذلك تكريم سموه الكريم تقديرًا لرعايته الحفل.
من جهته بيّن رئيس مجالس الأمناء الدكتور عبدالله بن صالح الشتيوي، الدعم الكبير والمتواصل الذي يحظى به التعليم الأهلي من القيادة الحكيمة -أيدها الله- لدعم العلم والتعليم؛ معربًا عن شكره وتقديره لأمير منطقة القصيم على رعايته للحفل؛ مؤكدًا أن هذا الحفل سيبقى عالقًا في أذهان كل خريج تَشَرف بلقاء سموه الكريم ووقف أمامه ورفع التحية تقديرًا وعرفانًا له في هذا المساء المبارك، وأوصاهم بأن يكونوا خير سفراء للكليات، وعليهم بالسمع والطاعة لولاة الأمر، والأمانة في القول والعمل.
وقدّم الدكتور "الشتيوي" شكره وتقديره لمؤسسي وقيادات وأساتذة ومنسوبي الكليات؛ لمشاركتهم في نجاح حفل تخريج الدفعة السابعة لعام 2024م.