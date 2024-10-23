المملكة تدعم جهود التهدئة في الشرق الأوسط.. وتعلن للجميع: لن نكون طرفًا في أي صراع

ولا تترك السعودية مناسبة ما إلا وتُحذِّر فيها من خطورة المشهد في منطقة الشرق الأوسط، وتدعو المجتمع الدولي إلى القيام بدوره كاملاً في تعزيز مبادرات التهدئة، والضغط على إسرائيل لوقف حربها في قطاع غزة وجنوب لبنان، مع إيجاد تفاهمات، تفضي إلى استقرار السلام في منطقة الشرق الأوسط بأكمله، مع ضمان حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب الحفاظ على استقرار دولة لبنان ووحدة أراضيه، وسيادته على كامل أرضه.