"العطية": يجب ضمان منع ظهور الأسلحة الكيميائية مجدداً ومنع استخدامها وانتشارها

وفي ختام كلمة المملكة جدّد السفير العطية تأكيدَ المملكة على أهمية التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مجال الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، وعدم عرقلتها؛ وذلك عملًا بما تضمنته المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، والقرارات ذات الصلة كقرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الـ"16" في شأن الإطار المتفق عليه للتنفيذ الكامل للمادة الحادية عشرة، بما في ذلك أهمية بناء القدرات الوطنية في هذا المجال، وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات الفعالة من المؤسسات العلمية والأكاديمية وقطاع الصناعات الكيميائية وغيرها. كما حثّ الدول الأطراف كافة والأمانة الفنية على العمل لكل ما من شأنه تعزيز تنفيذ المادة الحادية عشرة بما يسهم في الاستفادة من الأنشطة الكيميائية غير المحظورة فيما يحقق مصالح الشعوب والدول، ويعزز من التنمية والاقتصاد العالمي.