تعزيزًا لصناعة السينما.. مشاركة فاعلة لـ"الإذاعة والتلفزيون" في "مهرجان أفلام السعودية"

شهد "مهرجان أفلام السعودية" في دورته العاشرة مشاركة فعّالة من "هيئة الإذاعة والتلفزيون"، حيث تقدم الهيئة جناحًا خاصًا في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.
وتعدّ هذه المشاركة فرصة لتعزيز صناعة السينما والدراما في المملكة، من خلال تقديم فرص للمواهب ودعم الإنتاج السينمائي والاستثمار في السوق الفني والإعلامي.
وحصدت الهيئة تكريمًا مستحقًا نظير رعايتها لـِ"سوق الإنتاج" ودورها المتميز في تعزيز السينما السعودية، تمكنت من خلاله من تبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام والممولين والمواهب الواعدة، وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام الهيئة بتعزيز الحس الفني ودعم المواهب، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال السينما والفنون، وكجزء من إستراتيجيتها لتعزيز الفعاليات الثقافية والفنية في المملكة، وتوفير بيئة داعمة للمواهب الواعدة في مجال صناعة السينما والدراما.
ويعكس جناح الهيئة المشارك في المهرجان التزامها الدائم بتطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تقدم الهيئة العديد من الفرص للمنتجين والممثلين والسيناريست لتقديم أعمالهم والتعريف بأنفسهم للجمهور وللصناع في هذا المجال، مقدمةً من خلال جناحها العديد من الخدمات الانتاجية والاستثمارية التي تهدف إلى دعم السوق الإعلامي والفني في المملكة.
وتعمل الهيئة من خلال هذه المشاركات اللافتة على فتح آفاق العطاء الثقافي للكفاءات والخبرات، ودعم المواهب الشابة لتحقيق المزيد من الإنجازات، مع حرصها على تسليط الضوء على التجارب الفنية المتميزة والأفلام الجادة، والاحتفاء بمختلف أنواع الفنون المرئية والأدائية.
يُشار إلى أن مشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون في مهرجان أفلام السعودية خطوة مهمة نحو تعزيز الثقافة والفنون في المملكة، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال السينما والفنون، مما يعزز مكانة المملكة على الساحة الفنية العالمية ويسهم في تنمية قطاع السينما المحلي.