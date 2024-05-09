تعزيزًا لصناعة السينما.. مشاركة فاعلة لـ"الإذاعة والتلفزيون" في "مهرجان أفلام السعودية"

وحصدت الهيئة تكريمًا مستحقًا نظير رعايتها لـِ"سوق الإنتاج" ودورها المتميز في تعزيز السينما السعودية، تمكنت من خلاله من تبادل الأفكار وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام والممولين والمواهب الواعدة، وتأتي هذه المبادرات في إطار التزام الهيئة بتعزيز الحس الفني ودعم المواهب، وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال السينما والفنون، وكجزء من إستراتيجيتها لتعزيز الفعاليات الثقافية والفنية في المملكة، وتوفير بيئة داعمة للمواهب الواعدة في مجال صناعة السينما والدراما.