طقس آخر 24 ساعة: مدينتان سعوديتان في قائمة الأشد حرارة على مستوى العالم

وحذَّر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة، تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية، منها الشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، والرياض؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.