طقس آخر 24 ساعة: مدينتان سعوديتان في قائمة الأشد حرارة على مستوى العالم

شهدت قائمة المدن والمناطق الأشد حرارة والأكثر سخونة حول العالم في آخر 24 ساعة وجود مدينتَيْن سعوديتَيْن، و9 مدن عربية أخرى، في ظل موجة حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط، وتتأثر بها عدد كبير من البلدان العربية.
وسجلت الأحساء 48.3 درجة مئوية محتلة المركز الأول سعوديًّا والسابع عالميًّا، فيما جاءت الدمام خلفها في المرتبة الثالثة عشرة عالميًّا بدرجة 47.9 مئوية، ذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت".
وشملت القائمة التي رصدت أعلى درجات حرارة عظمى في يوم 20 يوليو وجود 9 مدن عربية، توزعت بين العراق، والكويت، والجزائر، وسلطنة عُمان. كما شملت القائمة 4 مدن إيرانية.
وحذَّر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة، تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية، منها الشرقية، وحائل، والمدينة المنورة، والرياض؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 مئوية.