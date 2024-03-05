متى تصبح الناقة فاطرًا والجمل هرشًا؟.. "جادة حائل" تُعرِّف زوَّارها بمراحل أعمار الإبل

وبيَّن التعريف أنه يُطلَق على الإبل "حوار" من الولادة حتى ٦ أشهر، و"مخلول" من ستة أشهر حتى سنة، و"مفرود" عند اكتمال السنة الأولى من عمره؛ لأنه في هذا العمر يفارق أمه "يُفرد عنها"؛ ليعتمد على نفسه، و"حق" عند عمر السنتين، و"لقي" عندما يكمل عامه الثالث.