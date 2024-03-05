متى تصبح الناقة فاطرًا والجمل هرشًا؟.. "جادة حائل" تُعرِّف زوَّارها بمراحل أعمار الإبل

عرَّفت "جادة الإبل" بمنطقة حائل زوَّارها بمراحل الإبل العُمرية، وذلك ضمن المعرض الذي أقامته في الخيمة الثقافية في القرية التراثية.
وفي التفاصيل، أوضحت صورة في المعرِّف أعمار الإبل منذ الولادة حتى الهرش للذكر من الإبل، أو الفاطر للأنثى منها.
وبيَّن التعريف أنه يُطلَق على الإبل "حوار" من الولادة حتى ٦ أشهر، و"مخلول" من ستة أشهر حتى سنة، و"مفرود" عند اكتمال السنة الأولى من عمره؛ لأنه في هذا العمر يفارق أمه "يُفرد عنها"؛ ليعتمد على نفسه، و"حق" عند عمر السنتين، و"لقي" عندما يكمل عامه الثالث.
وعندما يكمل أربعة أعوام يسمى "جذع"، و"ثني" عندما يكمل خمسة أعوام، فيما يسمى "رباع" عند إكماله ست سنوات، و"سديس" عندما يكمل السابعة من عمره، ويسمى "ناب" من عمر الثامنة حتى العاشرة، و"هرش" للذكر أو "فاطر" للأنثى عندما يزيد على ١٠ سنوات.
وتشير الدلالات إلى بعض الأسماء للإبل، كـ"لقي" لأنه يلقى أخاه الذي تلده أمه بعده، أي إن الناقة تلد كل ٣ سنوات، ومفردة "حق" لأنه في ذلك العمر الذكر يستحق العسف، والأنثى تستحق الفحل.
وعند بعض المهتمين في الإبل يسمى من ولادته حتى تمام العام الأول اللبون أو الحوار أو المخلول، فيما يسمى حتى عمر عامين ابن مخاض أي إن أمه تصبح لقحة وهي الحامل من الإبل.