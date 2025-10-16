5 فرصة عقارية في الخبر عبر مزاد "الوسام" الإلكتروني

تُعلن "العنوان العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إطلاق مزاد "الوسام" الإلكتروني، الذي يُقام ابتداءً من يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025م الساعة 11.00 صباحًا، وحتى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025م، من الساعة 16:00 حتى 17:00 مساءً، عبر منصة "سومتك" للمزادات.
ويطرح المزاد 5 فرص عقارية متنوعة في مواقع حيوية واستراتيجية في مدينة الخُبر بالمنطقة الشرقية، تشمل فيلا، وشقة، وقطع أراضٍ سكنية (بلكات).
تتميز هذه العقارات بمواقعها المميزة ومساحاتها المتعددة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الباحثين عن عوائد استثمارية مجزية.
ويمثل المزاد فرصة نوعية للمستثمرين والمهتمين الباحثين عن عقارات استثنائية في مواقع ذات إمكانات نمو عالية بالمنطقة الشرقية.
كما ترحب "العنوان العقارية" بتلقي استفسارات المهتمين عن العقارات المعروضة من خلال الاتصال على الرقم التالي: 0537788872