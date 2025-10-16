5 فرصة عقارية في الخبر عبر مزاد "الوسام" الإلكتروني

تُعلن "العنوان العقارية"، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، وبقرارٍ من محكمة التنفيذ، عن إطلاق مزاد "الوسام" الإلكتروني، الذي يُقام ابتداءً من يوم الإثنين 20 أكتوبر 2025م الساعة 11.00 صباحًا، وحتى يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025م، من الساعة 16:00 حتى 17:00 مساءً، عبر منصة "سومتك" للمزادات.