إعادة انتخاب المملكة عضوًا ممثلًا إقليميًا في مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي

وتمثل المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس البحوث العالمي منذ إنشائه عام 2012م، ويشغل معالي رئيس "كاكست" منصب نائب رئيس مجلس محافظي مجلس البحوث العالمي، واستضافت المملكة خلال عام 2025 أعمال الاجتماع السنوي الثالث عشر للمجلس، في أول استضافةٍ تعقد بالمنطقة منذ تأسيسه، مما يجسد المكانة البارزة للمملكة ومؤسساتها العلمية في خارطة البحث والتطوير إقليميًا ودوليًا، ويؤكد دورها الفاعل في تعزيز الابتكار.