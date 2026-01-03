أمير الشرقية يدشّن غدًا مشاريع تنموية في الأحساء ويطلق مهرجان التمور

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، غدًا الأحد، عددًا من المشاريع التنموية في محافظة الأحساء، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك ضمن زيارة سموه للمحافظة التي تمتد لعدة أيام.
وتتضمن الزيارة تدشين حزمة من المشاريع البلدية والتنموية التابعة لأمانة الأحساء، بتكلفة إجمالية تبلغ 992 مليون ريال، بالإضافة إلى افتتاح النسخة الحادية عشرة من مهرجان تسويق تمور الأحساء "ويا التمر أحلى".
ويترأس سموه خلال الزيارة الاجتماع الثامن لمجلس أمناء جمعية "قبس" للقرآن والسنة والخطابة، ويطّلع على منجزات الجمعية وبرامجها. كما تشمل الزيارة زيارة جامعة الملك فيصل، حيث يطّلع على متحف "كفو تبتكر" وما يحتويه من نماذج ابتكارية وبراءات اختراع، إلى جانب حضور توقيع اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى دعم الاستراتيجية المؤسسية للجامعة وتعزيز استدامتها ورفع تنافسيتها.
ويُدشّن سمو الأمير سعود بن نايف مركز الجبر لعلاج الإدمان "إرادة" للتأهيل والعلاج، ضمن جهود دعم منظومة الرعاية الصحية والتأهيلية بالمحافظة.
وتأتي هذه الزيارة لمتابعة سير المشاريع التنموية وتدشين المبادرات النوعية، والوقوف على ما يعزز مسيرة التنمية في الأحساء، إلى جانب لقاء سموه بالأهالي ودعمه المباشر لمختلف البرامج والمبادرات التنموية.