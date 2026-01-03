أمير الشرقية يدشّن غدًا مشاريع تنموية في الأحساء ويطلق مهرجان التمور

يدشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، غدًا الأحد، عددًا من المشاريع التنموية في محافظة الأحساء، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، وذلك ضمن زيارة سموه للمحافظة التي تمتد لعدة أيام.