"الإلكترونيات المتقدمة" تستعرض أحدث منتجاتها خلال "ليب 23"

وأشار إلى أن مشاركة الشركة في هذا الحدث المهم تؤكد التزامها بدعم الاقتصاد السعودي وتعزيز تبنّي التقنيات المتقدمة والحلول الذكية التي من شأنها الإسهام في ازدهار المملكة ونجاحها، تماشيًا مع طموحات ورؤية المملكة 2030؛ وأن الشركة تتطلع قدمًا لبحث فرص التعاون والشراكة مع الجهات المشاركة في المؤتمر من القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أبرز ما توصل إليه خبراؤها في قطاعات الدفاع والفضاء، والاتصالات وتقنية المعلومات، وأعمال الطاقة، والأمن.