وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني ويبحثان العلاقات الوطيدة بين البلدين

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
وشهد اللقاء، استعراضَ العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في مؤتمر ميونخ للأمن 2023، وأهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف؛ بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.
وحضر اللقاءَ مديرُ عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.