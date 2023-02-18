وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني ويبحثان العلاقات الوطيدة بين البلدين

‬الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية السيد بيلاوال بوتو زرداري؛ وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2023 في جمهورية ألمانيا الاتحادية.