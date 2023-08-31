أكثر من مليون ريال مبيعات شهر أغسطس للتمور في الأفلاج

وتعدُّ محافظة الأفلاج من المحافظات المنتجة للتمور بوفرة؛ وذلك لتجاوز عدد النخيل بها 800 ألف نخلة تنتج أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة، وخلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي، صُنّفت من أفضل التمور في المملكة من حيث المذاق والحجم والجودة.