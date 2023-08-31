أكثر من مليون ريال مبيعات شهر أغسطس للتمور في الأفلاج

تجاوزت مبيعاتُ التمور في محافظة الأفلاج خلال شهر أغسطس الحالي، مليونَ ريال، وذلك في حراج سوق التمور العام بالمحافظة.
وكشفت الإحصائية التي حصلت عليها "سبق" من مسؤول الحراج في سوق الخضار بالأفلاج، مبارك آل مسيعد؛ أن مبيعات شهر أغسطس من بدايته حتى اليوم الخميس وصلت إلى "174.867" كيلوجرامًا من التمور بمبلغ "1.066.132" مليون ريال "مليون وستة وستون ألفًا ومائة واثنان وثلاثون".
وتعدُّ محافظة الأفلاج من المحافظات المنتجة للتمور بوفرة؛ وذلك لتجاوز عدد النخيل بها 800 ألف نخلة تنتج أكثر من عشرة أصناف تمور سنويًّا؛ أشهرها: الخلاص، والصقعي، والنبت، والصفري، والسري، والقطارة، وخلاصة فارس، وخلاص الشيوخ، وأم قوز، والهلالي، والمجدول، والشيشي، صُنّفت من أفضل التمور في المملكة من حيث المذاق والحجم والجودة.