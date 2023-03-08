"الجدعان": علاقة متينة تربطنا بالمستثمرين الكوريين ضمن نطاق مشاريع التخصيص

وأكد "الجدعان" عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمملكة، لافتًا إلى وجود قواسم مشتركة بين المشاريع الحالية على مستوى القطاعات في المملكة وبين برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص الكوريين من حيث توفير العديد من الفرص الاستثمارية التي تتناسب مع خبرات الشركات وقدراتها.