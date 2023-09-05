‏محام: السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال لولي الأمر حال تغيب نجله عن المدرسة دون عذر

كشف المحامي رياض العنقري عن إيقاع عقوبة السجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال على ولي الأمر في حال ثبوت مخالفة تغيّب الطالب عن المدرسة مدةً دون عذر.
وأشار العنقري في حديثه للإخبارية إلى أنه في حال ثبوت مخالفة تغيّب الطالب عن المدرسة مدةً دون عذر؛ فإن وزارة التعليم تُحيل الموضوع إلى النيابة العامة، والتي بدورها تقوم بالتحقيق في هذا التجاوز، وفي حال ثبوت ذلك يحال إلى المحكمة، وأيضًا تقوم بالتثبّت والتأكّد، وعند التحقُّق يُصدر القاضي عقوبة بحسب ما يراه القاضي.
واستدرك بالقول: لكن المنصوص عليه في "المادة 23" ألا تتجاوز العقوبة السجن سنتين، وغرامة مالية 100 ألف ريال، موضحًا أن كلّ هذه القواعد وُضعت من أجل حماية الطفل، وأن يباشر دراسته بيسر وسهولة.