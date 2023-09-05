‏محام: السجن عامين وغرامة 100 ألف ريال لولي الأمر حال تغيب نجله عن المدرسة دون عذر

وأشار العنقري في حديثه للإخبارية إلى أنه في حال ثبوت مخالفة تغيّب الطالب عن المدرسة مدةً دون عذر؛ فإن وزارة التعليم تُحيل الموضوع إلى النيابة العامة، والتي بدورها تقوم بالتحقيق في هذا التجاوز، وفي حال ثبوت ذلك يحال إلى المحكمة، وأيضًا تقوم بالتثبّت والتأكّد، وعند التحقُّق يُصدر القاضي عقوبة بحسب ما يراه القاضي.