"لجنة الحج" تستعرض الخطط والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان

واستعرضت اللجنة استعدادات المديرية العامة للجوازات خلال شهر رمضان، ومن أبرزها استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع منافذ المملكة وإنهاء إجراءات الدخول والمغادرة بعد أخذ الخصائص الحيوية وتكامل منظومة الخدمات ورفع الجاهزية التامة في المنافذ؛ لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.