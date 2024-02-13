"لجنة الحج" تستعرض الخطط والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان

إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل رأس نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اجتماع اللجنة بديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، تخلّله استعراض خُطط الجهات والاستعدادات المبكرة لموسم رمضان المقبل.
واستعرضت اللجنة استعدادات المديرية العامة للجوازات خلال شهر رمضان، ومن أبرزها استقبال المعتمرين القادمين من الخارج عن طريق جميع منافذ المملكة وإنهاء إجراءات الدخول والمغادرة بعد أخذ الخصائص الحيوية وتكامل منظومة الخدمات ورفع الجاهزية التامة في المنافذ؛ لضمان سرعة إنهاء الإجراءات.