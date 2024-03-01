"الأرصاد": يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على الشمالية والجوف وحائل

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الانخفاض الملموس في درجات الحرارة؛ قد تصل إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، ولا يُستبعد تكوُّن الصقيع خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من تلك المناطق، في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ قد تؤدي إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية.