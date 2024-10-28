المهنا: زيارة جمهورية الجبل الأسود تجسّد حرص المملكة على دعم المسلمين وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، في ختام زيارته لجمهورية الجبل الأسود، التي تأتي ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين، بتنظيم وإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ أن هذه الزيارة تعكس حرص المملكة على تعزيز روابط الأخوة الإسلامية ودعم المسلمين في كل مكان.