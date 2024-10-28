المهنا: زيارة جمهورية الجبل الأسود تجسّد حرص المملكة على دعم المسلمين وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، في ختام زيارته لجمهورية الجبل الأسود، التي تأتي ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين، بتنظيم وإشراف من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ أن هذه الزيارة تعكس حرص المملكة على تعزيز روابط الأخوة الإسلامية ودعم المسلمين في كل مكان.
وقال الشيخ المهنا: "في ختام زيارتي إلى جمهورية الجبل الأسود، أتوجه بالشكر والثناء لله سبحانه وتعالى على ما يَسر بهذه الزيارة المباركة، ثم أتوجه بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المستمر للمسلمين وحرصهما على نشر قيم الإسلام وتعزيز التواصل مع المجتمعات الإسلامية حول العالم.
وأضاف أنه شهد خلال الزيارة افتتاح جامع هادروفيتش التاريخي في العاصمة بودغوريتشا، كما شارك بالعديد من الفعاليات والْتقى عددًا من القيادات الإسلامية، إلى جانب إلقاء كلمات ومحاضرات تهدف إلى تعزيز التواصل وتوثيق عرى الأخوة الإيمانية؛ سائلًا الله أن تكون هذه الزيارة وبرنامج زيارات أئمة الحرمين محققة لأهدافها السامية لخدمة الإسلام والمسلمين.
وأبان الشيخ المهنا أن الجهود المبذولة من الوزارة في تنفيذ البرنامج، تعكس حرص المملكة على نشر قيم التسامح والاعتدال، وتقديم الدعم المتواصل للمجتمعات الإسلامية حول العالم.