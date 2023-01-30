اضطرابات جوية مُرفقة بأمطار رعدية في بعض مناطق المملكة منتصف الأسبوع

تُشير تنبؤات المُحاكاة الحاسوبية إلى توقعات بتأثر بعض مناطق المملكة يومَي الإثنين والثلاثاء بأحوالٍ جوية غير مُستقرة تترافق مع هطول زخاتٍ رعدية من الأمطار في بعض المناطق، وذلك يسبق اندفاع كتلة هوائية باردة مجدداً لأجواء المملكة نهاية الأسبوع الحالي تعمل على خفض درجات الحرارة بشكلٍ ملموسٍ في أغلب المناطق.
في التفاصيل، يُتوقع أن تكون الفرصة مُهيأةً ساعات ما بعد صباح ومنتصف الإثنين لهطول زخاتٍ من الأمطار في مناطق مُتفرقة من الحدود الشمالية قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً، كما تشمل فرص الأمطار يوم الإثنين أجزاءً محدودة من الجوف وتبوك وبخاصة المُرتفعات الجبلية منها، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الشمالية الغربية وتترافق بهباتٍ قوية أحياناً شرق منطقة تبوك وغرب الجوف تتجاوز حاجز 70 كم/الساعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار.
ومع ساعات مُتأخرة من الليل (الإثنين/الثلاثاء) تتكاثر تدريجياً كمياتٌ من السُحب على أجزاءٍ عِدّة من منطقة تبوك بما في ذلك بعض المناطق الساحلية منها، إضافة إلى بعض أجزاءٍ من منطقة الجوف.
ومع ساعات النهار تشمل فرص الأمطار تدريجياً أجزاءً من الحدود الشمالية وحائل والمدينة المنوّرة (بما في ذلك بعض الأجزاء الساحلية) وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشمالية الوسطى، وتترافق أحياناً بهباتٍ شديدة تُثير الأتربة والغبار في بعض المناطق.
ومع ساعات المساء والليل يُتوقع أن تتراجع فرص الأمطار في أغلب المناطق فيما تمتد لمنطقة حفر الباطن وأقصى شمال منطقة الرياض إدارياً وشرق القصيم.
وبالاتجاه نحو ساعاتٍ مُتأخرة من الليل تمتد فرص الأمطار المُتفرقة لبعض المناطق الساحلية من مكة المكرّمة بما في ذلك مدينة جدة.
وقال المُختصون في مركز طقس العرب، إنه يُتوقع أن يتأثر شمال المملكة تدريجياً بدءاً من الثلاثاء بكتلة هوائية باردة ويتزايد تأثيرها مع نهاية الأسبوع، وتشمل أغلب مناطق المملكة بما في ذلك العاصمة الرياض.