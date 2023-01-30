اضطرابات جوية مُرفقة بأمطار رعدية في بعض مناطق المملكة منتصف الأسبوع

في التفاصيل، يُتوقع أن تكون الفرصة مُهيأةً ساعات ما بعد صباح ومنتصف الإثنين لهطول زخاتٍ من الأمطار في مناطق مُتفرقة من الحدود الشمالية قد تُصحب بحدوث الرعد أحياناً، كما تشمل فرص الأمطار يوم الإثنين أجزاءً محدودة من الجوف وتبوك وبخاصة المُرتفعات الجبلية منها، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة على المناطق الشمالية الغربية وتترافق بهباتٍ قوية أحياناً شرق منطقة تبوك وغرب الجوف تتجاوز حاجز 70 كم/الساعة تعمل على إثارة الأتربة والغبار.