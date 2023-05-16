مع إعلان "الصحة العالمية".. كاتب سعودي: تجاوزنا كورونا في المملكة.. فشكرًا قيادتنا

ويعلق "الزهراني" قائلًا: "في وطننا الحبيب، الذي قدم أنموذجًا فريدًا في التعامل مع هذه الجائحة ما يبعث الفخر، فقد لمسنا منذ الشرارة الأولى لجائحة كورونا أننا في وطن يضع في حسبانه دومًا (السلامة أولًا)، فصحة المواطن، وسلامته عنده غالية، دون أن يعني ذلك أن المقيم على ثراه أعزل من ذلك الاهتمام، بل ناله من الاهتمام ما جعله يدرك كم هو هذا الوطن كبيرًا في تعامله، ورقيه، وإنسانيته، وهو ما أسهم بكل فخر في أن يتعايش الجميع مع هذا الوباء، نحو هدف الخروج بأقل الخسائر، وقد كان بحمد الله، وفضله".