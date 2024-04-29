محليات

المدينة المنورة.. الإطاحة بمقيمَيْن لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر

جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
المدينة المنورة.. الإطاحة بمقيمَيْن لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيمَين من الجنسية الباكستانية بمنطقة المدينة المنورة؛ لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بـ(911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa. وستُعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.

المدينة المنورة
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الميثامفيتامين المخدر
النيابة العامة

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