"سار": عدد المسافرين تجاوز 2.28 مليون خلال الربع الثالث لـ 2023م

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، أبرز أرقامها التشغيلية للربع الثالث من العام الجاري 2023م، حيث وصل عدد المسافرين على شبكات الخطوط الحديدية السعودية، إلى أكثر من 2.28 مليون مسافر خلال الربع الثالث من هذا العام، وهو العدد الأكبر الذي يتم نقله عبر القطارات خلال 3 أشهر منذ إنشاء الخطوط الحديدية في المملكة، الذي يمثل نسبة زيادة قدرها 45% في أعداد المسافرين بالقطارات مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.