الأحساء تسجّل رابع أعلى حرارة عالميًا.. و"عرفات" في المركز الثامن بـ46.5 درجة

سجّلت محافظة الأحساء ارتفاعًا لافتًا في درجات الحرارة، جعلها تحتل المرتبة الرابعة ضمن أعلى المدن حرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت درجة الحرارة فيها 47.5 درجة مئوية.
وجاءت منطقة عرفات ضمن التصنيف العالمي في المركز الثامن، بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة مئوية، ما يعكس تأثير الأجواء الحارة التي تشهدها المملكة تزامنًا مع موسم الحج.
وتصدرت يعقوب آباد في باكستان القائمة بأعلى درجة حرارة مسجلة عالميًا بلغت 49 درجة مئوية، تلتها مدينة جانجاناجار الهندية بـ48 درجة، ثم مدينة سيبي الباكستانية التي سجلت أيضًا 48 درجة مئوية.
وتوزعت باقي المراكز بين مدن من باكستان والهند، بينما دخلت الأحساء وعرفات ضمن العشرة الأوائل، في مؤشر لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في عدد من مدن المملكة والمنطقة، وفق بيانات الرصد الحراري لترتيب المدن الأعلى حرارة عالميًا مساء الأربعاء، 15 ذو الحجة 1446هـ.