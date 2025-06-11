الأحساء تسجّل رابع أعلى حرارة عالميًا.. و"عرفات" في المركز الثامن بـ46.5 درجة

وتوزعت باقي المراكز بين مدن من باكستان والهند، بينما دخلت الأحساء وعرفات ضمن العشرة الأوائل، في مؤشر لارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة في عدد من مدن المملكة والمنطقة، وفق بيانات الرصد الحراري لترتيب المدن الأعلى حرارة عالميًا مساء الأربعاء، 15 ذو الحجة 1446هـ.