تغطية أكثر من 1.3 مليون متر مربع بالتنظيف والتعقيم في المسجد النبوي

وتغطي أعمال الغسيل والتعقيم في المسجد النبوي أكثر من 1.378 مليون متر مربع من الساحات الداخلية والخارجية للمسجد والسطح، يقوم خلالها العاملون بتنفيذ أعمال النظافة والتعقيم لاسيما خلال أوقات الذروة قبل الإفطار، وبعد انقضاء صلاة المغرب مباشرة، لغسيل وتعقيم وتطهير الأرضيات الداخلية والخارجية، والفرش، إضافة إلى أعمال التنظيف الدورية في مرافق الخدمات، لتوفير بيئة صحية وآمنة في كل أنحاء المسجد، والعناية بنظافته، وقياس مستوى جودة الهواء، داخل المسجد، وبرودة التكييف، والتبخير، وتهيئة المسجد لاستقبال جموع المصلين خلال الصلوات.